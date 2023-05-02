aA
Литовская дорожная полиция информирует о том, какие акции будут проведены в мае.
Reidas Vilniuje
Reidas Vilniuje
© Lietuvos policija

2–4 мая

– будут проверять наличие средств защиты (ремней безопасности, шлемов, автокресел для детей).

– контроль за деятельностью, несвязанной с вождением (телефонами и др.).

8–14 мая

– контроль за грузовыми авто и автобусами (Operation Truck & Bus). Средство осуществляется силами Европейской дорожной полиции – сетью ROADPOL (European Roads Policing Network).

18–21 и 27–30 мая

– контроль велосипедистов и водителей самокатов.

20–22 мая

– проверка водителей, велосипедистов и водителей самокатов на трезвость.

24–26 мая

– проверка водителей у регулируемых пешеходных переходов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Дополнительные выходные в этом году: еще три раза можно устроить себе продолжительный отдых

Благодаря Первомаю у жителей Литвы было три выходных, в...

До конца лета будет ограничено движение в Науяместисе, закрыта одна из основных улиц

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что со 2 мая из-за...

После обнаружения тела пропавшего в феврале подростка полиция начинает новое расследование

В понедельник около деревни Валай в реке были...

Эфир Delfi: что скрывается за этим термином "рашизм"?

После 24 февраля 2022 года среди определений идеологии...

Полиция представила график рейдов на май: проверяют и водителей авто, и водителей самокатов

Литовская дорожная полиция информирует о том, какие...