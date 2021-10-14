Полиция подала в суд Вильнюсский муниципалитет за "радужный" переход

"Полиция обратилась в муниципалитет с просьбой об устранении этого перехода. Муниципалитет этого не сделал, поэтому сейчас проходит судебный процесс, решение еще не принято", – сказала порталу пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
По мнению полиции, радужная раскраска должна быть устранена, поскольку переход должен быть традиционного цвета. Муниципалитет утверждает, что это художественная инсталляция. Суд пока еще не приступил к рассмотрению этого вопроса.
Напомним, что в цвета радуги этот переход покрасили в 2018 году, накануне Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Летом этого года переход замазали черной краской.
После этого полиция начала расследование как по факту покраски перехода в радужные цвета, так и по факту замазывания его черной краской. LRT.lt сообщал, что двоим гражданам назначены штрафы в размере 10 евро за то, что они покрасили переход в черный цвет.
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