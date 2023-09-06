Полиция опросила отца утонувших в реке девочек

Женщина является подозреваемой в убийстве, суд просят назначить проведение психиатрической экспертизы, сказал прокурор Гинтас Вайчюнас.

"Да, она является подозреваемой", – заметил он.

Полиция уже опросила очевидцев, мужа подозреваемой.

"Он тоже в шоке", – сказал Вайчюнас.

По словам прокурора, подозреваемая находится в больнице.

"Врачи ее лечат. В каком состоянии она находится, я не могу сказать", – заметил прокурор.

По его словам, пока трудно сказать, может ли женщина отвечать за содеянное преступление. Ответ на этот вопрос дадут позже.

Сейчас, по словам Вайчюнаса, было решено просить суд о назначении подозреваемой психиатрической экспертизы.

"Мы получили первичные выводы врачей, на их основании попросим суд назначить психиатрическую экспертизу", – сказал прокурор.

В минувшее воскресенье в Литве в реке Нерис утонули две малолетние девочки.