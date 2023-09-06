Полиция опросила отца утонувших в реке девочек

Женщина является подозреваемой в убийстве, суд просят назначить проведение психиатрической экспертизы, сказал прокурор Гинтас Вайчюнас.
"Да, она является подозреваемой", – заметил он.
Полиция уже опросила очевидцев, мужа подозреваемой.
"Он тоже в шоке", – сказал Вайчюнас.
По словам прокурора, подозреваемая находится в больнице.
"Врачи ее лечат. В каком состоянии она находится, я не могу сказать", – заметил прокурор.
По его словам, пока трудно сказать, может ли женщина отвечать за содеянное преступление. Ответ на этот вопрос дадут позже.
Сейчас, по словам Вайчюнаса, было решено просить суд о назначении подозреваемой психиатрической экспертизы.
"Мы получили первичные выводы врачей, на их основании попросим суд назначить психиатрическую экспертизу", – сказал прокурор.
В минувшее воскресенье в Литве в реке Нерис утонули две малолетние девочки.
Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером. Из реки в воскресенье достали тела двух девочек - 1 и 2 лет. Предполагают, что детей утопила их мать.
"Основная версия такая - женщина хотела покончить с собой и убить детей", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
У 36-летней подозреваемой других детей не было.
"С 2018 до 2020 г. она работала в отделе кадров Департамента полиции. В настоящее время она находилась в отпуске по уходу за детьми, должна была вернуться на работу в сентябре 2024 года", - сказал Матонис.
Сейчас полиция опрашивает очевидцев и близких подозреваемой.
"Есть звонивший человек, который вытащил из воды ребенка и женщину, он позвонил в полицию. Другой мужчина на байдарке вытащил из воды второго ребенка, второй ребенок тоже утонул, и его несло течением", - рассказал прокурор Гинтас Вайчюнас.
Представитель Вильнюсского отделения службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал, что эта семья ранее в поле зрения специалистов не попадала.