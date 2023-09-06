06 сентября 2023 г. 12:45

Полиция опросила отца утонувших в реке девочек

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Женщина, которую подозревают в том, что в минувшее воскресенье в Вильнюсе она утопила двоих своих детей, все еще находится в больнице,. Полиция опросила отца девочек. ведется расследование по факту убийства детей.

Женщина является подозреваемой в убийстве, суд просят назначить проведение психиатрической экспертизы, сказал прокурор Гинтас Вайчюнас.

"Да, она является подозреваемой", – заметил он.

Полиция уже опросила очевидцев, мужа подозреваемой.

"Он тоже в шоке", – сказал Вайчюнас.

По словам прокурора, подозреваемая находится в больнице.

"Врачи ее лечат. В каком состоянии она находится, я не могу сказать", – заметил прокурор.

По его словам, пока трудно сказать, может ли женщина отвечать за содеянное преступление. Ответ на этот вопрос дадут позже.

Сейчас, по словам Вайчюнаса, было решено просить суд о назначении подозреваемой психиатрической экспертизы.

"Мы получили первичные выводы врачей, на их основании попросим суд назначить психиатрическую экспертизу", – сказал прокурор.

В минувшее воскресенье в Литве в реке Нерис утонули две малолетние девочки.

Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером. Из реки в воскресенье достали тела двух девочек - 1 и 2 лет. Предполагают, что детей утопила их мать.

"Основная версия такая - женщина хотела покончить с собой и убить детей", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

У 36-летней подозреваемой других детей не было.

"С 2018 до 2020 г. она работала в отделе кадров Департамента полиции. В настоящее время она находилась в отпуске по уходу за детьми, должна была вернуться на работу в сентябре 2024 года", - сказал Матонис.

Сейчас полиция опрашивает очевидцев и близких подозреваемой.

"Есть звонивший человек, который вытащил из воды ребенка и женщину, он позвонил в полицию. Другой мужчина на байдарке вытащил из воды второго ребенка, второй ребенок тоже утонул, и его несло течением", - рассказал прокурор Гинтас Вайчюнас.

Представитель Вильнюсского отделения службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал, что эта семья ранее в поле зрения специалистов не попадала.

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