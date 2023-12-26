Полиция обеспокоена: распространяется "вирус превышения скорости"

Из всех 1 373 746 нарушений ПДД, зафиксированных за 11 месяцев этого года, почти половина – 629 773 случая - это превышение скорости. В прошлом году за тот же период зафиксировали 585 893 таких случая.

Превышение скорости - самое распространенное нарушение ПДД, приводящее к ДТП, в которых гибнут люди. Небезопасная скорость или слишком высокая скорость в этом году были причиной 56% всех ДТП, в которых за 8 месяцев этого года погибли люди. Еще 19% - случаи, когда из-за превышения скорости, люди получили травмы.

Чаще всего водители нарушают скорость на 10-20 или на 20-30 км/ч. В этом году до 1 декабря таких случаев было больше 560 000.

В 13 000 случаях скорость была превышена на 40-50 км/ч, а в 6000 - больше чем на 50 км/ч.

Самый большой штраф за превышение скорости составляет 700 евро, кроме того, можно лишиться прав на срок до 1,5 лет.