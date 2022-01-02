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С 1 января 2022 года в Литве вступили в силу поправки к правилам дорожного движения (ПДД). В том числе вступил в силу запрет на парковку у въездов во дворы многоквартирных домов, муниципалитетам предоставлено право на вывоз машин, оставленных в неположенном месте. Полиция обещает не спешить с наказанием водителей.
Полиция обещает не спешить с наказанием водителей после вступления в силу новых ПДД
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что полиция предусмотрела переходный период, то же самое обещают муниципалитеты Вильнюса и Каунаса.

"Мы точно не будем проводить рейды и проверки, дадим водителям возможность привыкнуть к новым правилам", – сказал Матонис.

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По новым правилам, нельзя оставлять машину ближе чем в 5 м от въезда на территорию.

По словам Матониса, в некоторых местах должны появиться и специальные знаки, разметка, а это возможно сделать, когда сойдет снег.

Кроме того, по новым правилам, можно будет увозить оставленные в неположенном месте и мешающие движению автомобили. Это сможет делать не только полиция, как это было до сих пор, но и специалисты муниципальной службы общественного порядка, некоторые специалисты охраны природы, представители Литовской администрации безопасности транспорта.

Представитель администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сказал, что увозить будут не все автомобили, а только те, которые мешают движению. В январе специалисты муниципалитета будут оставлять нарушителям бумажные предупреждения и назначать штрафы, потому уже автомобили будут увозить.

Представители муниципалитетов просят жителей помнить, что сначала стоит поговорить с соседями-нарушителями и только потом звонить и сообщать об оставленных не в положенном месте автомобилях.

По новым правилам, с 1 января водители электромобилей должны убирать их с места "заправки" сразу после завершения процесса, если знаки не предполагают иной порядок. С помощью такого порядка планируют увеличить число мест зарядки автомобилей.

Среди других изменений ПДД: создание "аварийного коридора" для спецслужб с мигалками и сиренами, уточнен порядок поведения на полосах торможения и разгона, разворота на светофоре.

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