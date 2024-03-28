Полиция начала расследование в связи с пожаром в Вильнюсе

 
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Spaudos konferencija dėl vakar Panerių g. 56 kilusio gaisro ir situacijos suvaldymo
Spaudos konferencija dėl vakar Panerių g. 56 kilusio gaisro ir situacijos suvaldymo
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В среду вечером в Вильнюсе начался большой пожар. Полиция сообщает о том, что начато расследование.

28 марта полиция информировала, что после вчерашнего пожара в Вильнюсе на ул. Панерю было начато расследование по факту нарушения порядка использования или присмотра за ресурсами или зданиями, в которых используют или хранят опасное или потенциально опасное оборудование или ведется опасная деятельность.

Delfi напоминает, что 27 нарта вечером на территории ЗАО Ruvis, ул. Панерю, Вильнюс начался пожар. Его потушили только в четверг рано утром.

Пожарные-спасатели информировали, что открытым пламенем горела территория в 2000 кв. м. На месте работали 60 пожарных.

По предварительным данным, на территории горели разные материалы. У компании были необходимые разрешения, позволяющие хранить как опасные, так и не опасные отходы, никаких жалоб в связи с деятельностью этой компании не поступало.

Основной род деятельности компании - скупка металлов, их обработка и экспорт.

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