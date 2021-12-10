Полиция Литвы сообщила, какие рейды пройдут в декабре

Представитель Литовской дорожной полиции Ренатас Сяурусайтис информировал Delfi, что проверки начались.

До 12 декабря полиция больше всего внимания будет уделять проверке водителей и велосипедистов на трезвость.

14-17 декабря пройдут акции, во время которых будут следить за поведением водителей за рулем - это коснется тех, кто управляет автомобилем, не выпуская телефона из рук.

Delfi напоминает, что эти проверки могут осуществляться и на автомобилях без опознавательных знаков: полицейские с камерами и фотоаппаратами будут ездить по городу на автомобилях без опознавательных и следить за водителями, поэтому нарушители не всегда смогут их заметить.

Автопарк полиции недавно пополнился новыми автомобилями без опознавательных знаков: 10 Kia Ceed и новыми Renault Megane. Кроме того, полиция ездит на мощном BMW и Audi A6.

20-23 декабря полиция будет следить за хулиганами на дорогах, которые используют опасные маневры, обгоняют другие авто в неположенном месте, не соблюдают сигналы светофора.

26-30 декабря водителей авто, велосипедов и электросамокатов будут проверять на трезвость.