Полицейские рейды: на этой неделе внимание будут уделять водителям одной группы

Это превентивная акция, которая организована ROADPOL (European Roads Policing Network).
Акция проходит не только в Литве, но и в других странах Европы. Проверять будут как машины с литовскими номерами, так и иностранных водителей. Будут проверять водителей на трезвость, использование ремней безопасности, будут проверять использование тахографов, соблюдение режима работы и отдыха, порядок перевозки опасных и крупногабаритных грузов, техническое состояние транспортных средств.
Кроме того, будут следить, не пользуются ли водители телефонами без прибора "свободные руки", соблюдают ли скоростной режим.
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