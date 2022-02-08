Полицейские рейды: на этой неделе внимание будут уделять водителям одной группы

Это превентивная акция, которая организована ROADPOL (European Roads Policing Network).

Акция проходит не только в Литве, но и в других странах Европы. Проверять будут как машины с литовскими номерами, так и иностранных водителей. Будут проверять водителей на трезвость, использование ремней безопасности, будут проверять использование тахографов, соблюдение режима работы и отдыха, порядок перевозки опасных и крупногабаритных грузов, техническое состояние транспортных средств.

Кроме того, будут следить, не пользуются ли водители телефонами без прибора "свободные руки", соблюдают ли скоростной режим.