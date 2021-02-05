Полгода протестов в Беларуси: парламентарии Литвы начнут опекать политзаключенных

Председатель Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма, консерватор Жигимантас Павилёнис на пресс-конференции в пятницу сообщил, что таким образом возобновляется инициатива, возникшая после массовых протестов в Беларуси в 2010 году.

"Каждый из двенадцати членов Сейма будет лично опекать одного политического заключенного. Да, их больше, говорят - около тысячи, нам известно о 220. Да, есть возможность, что и другие члены Сейма присоединятся", - отметил Ж. Павилёнис.

К инициативе присоединилась председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Она будет опекать Игоря Лосика, 28-летнего журналиста и блогера, работника "Радио Свободы", который уже шестой месяц находится в заключении в Беларуси. И. Лосик объявлял голодовку, которую прервал через 42 дня из-за возникновения опасности для жизни.

"Мы будем поддерживать тесную связь с женой И. Лосика Дарьей и коллегами, поможем им быть услышанными за пределами Беларуси", - написала в фейсбуке В. Чмилите-Нильсен.

Сам Ж. Павилёнис будет опекать представителя христианских демократов Беларуси Павла Северинца.

"Наше воздействие на режим, пока он не падет, не очень велико, но это именно воздействие на Запад. Это больше воздействие на Запад. Если из-за Павла Северинца я подниму на ноги всех христианских демократов Европы (...), они точно не забудут об этом", - сказал он.

Лайма Люция Андрикене будет опекать находящуюся в заключении журналистку портала tut.by Катерину Борисевич, Даля Асанавичюте - журналистку Belsat TV Дарью Чульцову, Аудронис Ажубалис - учредительницу Press Club Belarus Юлию Слуцкую, Лауринас Кащюнас - блогера Эдуарда Пальчиса, Раймондас Лопата - архитектора Артема Токарчука, Эмануэлис Зингерис - бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича.

Представитель правящей Партии свободы Марюс Матийошайтис будет заботиться о члене Ассоциации студентов Беларуси, представительнице правозащитного центра "Весна" Ксении Сыромолот, а его коллега по партии Томас Витаутас Раскявичюс - о блогере и активисте анархистского движения Николае Дедке.

Довиле Шакалене, член оппозиционной фракции Социал-демократической партии будет опекать члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, представитель "зеленых-аграриев" Рута Милюте - правозащитницу Марфу Рабкову.