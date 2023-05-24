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Некоторые поклонники Rammstein были разочарованы организацией концерта. Например, во время концерта у торговых палаток стояли огромные очереди из-за сбоев в платежной системе, люди не могли купить воду. Мало того, находящиеся в парке колонки с водой были закрыты.
Поклонники Rammstein разочарованы: вместо колонки - бутилированная вода по 3 евро
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Вильнюсец поделился в фейсбуке фотографией закрытой колонки. Таких в парке Вингис было немало.

"Вчера во время концерта. Мероприятие огромное, потрясающее, но это благодаря группе Rammstein. А вот организатор преподнес немало сюрпризов. Вот колонка с питьевой водой. Таких в парке несколько. Как известно, с собой нельзя было приносить воду. Организаторы будут говорить о мировой практике, а я о существенных человеческих принципах... Очереди стояли огромные, кто-то не подумал, что при такой массе людей интернет будет слабым, а это приведет к сбоям в системе безналичного расчета. Очереди у баров были космические", – писал он, заметив, что бутилированную воду продавали по 3 евро.

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"Вот колонка с питьевой водой, которую кто-то обмотал пленкой, чтобы всякие плебеи не вздумали бесплатно пить воду, нанеся организаторам непоправимый ущерб, ведь они решили драть за 0,5 л воды по 3 евро. И еще крышки от бутылок забирали. Действительно ли при таком количестве людей не надо позаботиться о бесплатной воде?" – вопрошал он.

Delfi обратился за комментарием к организатору концерта Live Nation Lietuva.

"Колонки установлены в центральной территории парка, где проводят мероприятия, поэтому из-за соображений безопасности (чтобы их не сломали) их закрыли. Очереди у палаток стояли не из-за плохого интернета, а из-за большого числа заказов", – сказал директор Live Nation Lietuva Александр Корабликов.

Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
© DELFI / Julius Kalinskas

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