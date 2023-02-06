Поиски пропавшего подростка: волонтеры нашли и другие вещи юноши

В социальной сети Facebook появилась информация о том, что были найдены вещи пропавшего подростка – наушники, чехол для наушников.

"Я нашла у берега реки (недалеко от моста) чехол для наушников JBL", - написала в группе поиска юноши одна женщина. Вскоре она дополнила, что нашла и наушники. Эти вещи пропавшего юноши были найдены около Жирмунайского моста.

Policijos ir „Facebook“ nuotr.

Родители пропавшего подтвердили, что это вещи Миколаса. В 17 ч. люди сообщили, что найден и телефон юноши, а также банковская карта.

Полиция подтвердила, что люди информировали о находке, на место высланы криминалисты.

Как указали представители полиции, и наушники, и телефон с банковской картой были найдены на ул. Слушку, рядом с Жирмунайским мостом.

Представитель Комиссариата Вильнюсской полиции Юлия Самороковская напомнила, что об исчезновении юноши в полицию сообщили в 21 ч.

По ее словам, полиция проверяет информацию, поступившую из разных источников.

"В воскресенье было проделано немало работ, информация поступала через Facebook, по иным каналам, проверяли разные версии, просмотрели данные с городских видеокамер, поднимали дрон", – сказала Самороковская.

Mykolas Davidonis © Facebook

По ее словам, в понедельник работы продолжились, в них участвовало больше полицейских.

"Ведется интенсивный поиск. К полиции присоединились стрелки, сотрудники СОБ, кинологи, пожарные-спасатели, волонтеры", – сказала Самороковская.

По ее словам, пока нет официальных версий в связи с исчезновением 15-летнего юноши.

Dingusio 15-mečio paieškos © DELFI / Rinatas Chairulinas

"Информацию проверяют, пока нет версий, которые можно было бы предать огласке", – продолжила она.