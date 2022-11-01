Похоронные традиции меняются: в Литву приходят новые обычаи

Неринга провожает брата в последний путь. В этом случае последний путь является буквальным, так как Неринга плывет на лодке по Неману, чтобы развееть прах своего брата в воде.

“Мой брат был любителем природы, любил рыбалку и лес, поэтому мы очень рады, что в Литве наконец-то можно развеять прах. Он действительно этого хотел”, — сказал Неринга LNK.

Она говорит, что такое прощание даже немного проще, чем традиционные способы.

“На природе намного проще прощаться, потому что покойный хотел, его гораздо легче отпустить, да и вся церемония гораздо проще”, — сказал Неринга.

В этом году в Литве узаконили развеивание праха в водах, чтобы люди не делали это где им вздумается.

“Еще до узаконивания люди этим занимались, так создавалась эта потребность. В результате было решено, что необходимо посмотреть, определить границы, чтобы это было сделано ответственно", - сказала советник министра окружающей среды Айсте Жилинскене.

Церемония прощания с развеиванием праха обычно проходит в несколько этапов: сначала - прощание на природе или в зале, затем - уже с лодки.

“Это решает некоторые проблемы, такие как нехватка места на кладбище, и я думаю, что постепенно, со временем, эта услуга должна стать более популярной”, — сказала Каролина Янцевичюте, глава администрации Requem.

Чтобы облегчить прощание, популярность набирают и траурные обеды на кораблях и лодках.

“Мы уже получили вопросы, можно ли арендовать судно. Для нас это стало неожиданностью — значит, желание есть. Есть желание плыть вместе и попрощаться с близким человеком. Кроме того, корабль большой, поэтому в то же время люди внизу могут помянуть его за чаем", - сказал Миндаугас Зеделис, глава Birštono kruizas.

Обычные похороны сейчас стоят в среднем около 2000 евро. Развеять прах дешевле.

“Такая услуга все равно стоила бы столько же, сколько обычные похороны, просто человек мог бы сэкономить деньги, предназначенные для места захоронения и выкапывание ямы”, — сказала К. Янцевичюте.

Однако развеивать прах где вздумается нельзя.

“Прах умерших можно развеять в море и реках. В море - не ближе 5 метров от берега. Нельзя это делать в пределах города, где живут люди, которые могут там гулять”, — пояснила советник министра окружающей среды.

Экологи уверяют, что никакого вреда ни растительности, ни животным в воде не будет.

"Это не вредно. Там небольшая часть того праха”, - сказала А. Жилинскене.

Кремация быстро становится популярной в Литве

“65% — это уже стабильное количество кремаций уже не первый месяц, оно постоянно растет. Неизвестно, насколько еще вырастет", - сказал LNK руководитель Kapinių sprežas Ричардас Чесна.