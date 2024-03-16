Похоронили погибшего в Украине солдата-добровольца Тадаса Тумаса

В пятницу урна с прахом погибшего Тадаса Тумаса была выставлена для прощания в костеле Св. Игнатия.

Проститься с солдатом, позывной которого был Milžinas ("Великан"), погибшим в Украине в конце февраля, в пятницу приехали президент Гитанас Науседа, министр внутренних дел Агне Билотайте, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, командующий Государственной пограничной службой Рустамас Любаевас.

Его смерть подтвердил Сигитас Маляускас, руководитель инструкторской миссии "Змеиный остров" в Украине. По его словам, литовец вместе с украинским солдатом вез мины на передовую под Бахмутом. Их машину сбил российский FPV-дрон.