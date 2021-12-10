Погранслужба: за сутки на границе с Литвой развернули 29 мигрантов

По гуманитарным причинам в страну не пустили ни одного иностранца.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7647 мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.
Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.
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