В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 20 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 16 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 446.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19,7 тыс. мигрантов.