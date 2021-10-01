Погранслужба Литвы: на границе с Беларусью пограничники развернули больше 90 мигрантов

По данным службы, число развернутых в четверг мигрантов было самым большим за весь сентябрь. В среду таких мигрантов было 54, во вторник – 63, в понедельник – 17.

СОГГЛ также информировала, что число развернутых за последние два месяца мигрантов уже перевалило за 3 тысячи – за период со 2 августа в общей сложности в страну не было пропущено 3060 мигрантов.

В четверг мигранты шли из Беларуси в направлении Швенчёнского, Шальчининкского и Лаздийского районов.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.