Погода: в Литву снова идет потепление

Будет облачно, прояснения возможны, но не на всей территории Литвы. Наибольшая вероятность прояснений ожидается на северо-востоке страны и на западе. Небольшой дождь и морось прогнозируют лишь местами.

Утром на востоке ожидается туман. На западе в утренние часы возможен гололед. Днем будет теплее – воздух прогреется до 4–9 градусов тепла. Будет дуть холодный северо-восточный ветер, но он будет слабым.

В среду ночью будет облачно, но прояснения ожидаются в большинстве районов. Местами, в основном на востоке, ожидаются небольшие осадки. Будет идти дождь, но местами возможен и мокрый снег. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.