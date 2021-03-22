Погода в Литве: весеннее тепло уже у порога

В Вильнюсе будет идти небольшой снег, будет около 3 градусов тепла, в Каунасе 3-5 градусов выше нуля, будет идти дождь. В Тельшяй ожидается 2-4, в Клайпеде 4-6 градусов тепла. Будет дуть сильный северо-западный ветер.
В ночь на вторник на юге и на востоке прогнозируют осадки в виде небольшого снега. Ожидается 0-5 градусов мороза, на северо-востоке 7-8 градусов ниже нуля. Во вторник днем будет без осадков и солнечно. Днем будет 3-8, на западе местами 9-10 градусов тепла. Ветер успокоится.
В среду вероятность осадков невелика. Ночью ожидается гололед. Будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря. Днем увеличится облачность, но местами солнце появится, и воздух прогреется до 4-9 градусов.
В четверг будет пасмурно, но осадки ожидаются лишь местами. Ночью будет 0-4 градуса тепла. Днем будет облачно, но тепло – 5-10 градусов выше нуля.
В пятницу время от времени будут появляться дождевые облака. Ночью будет 0-5, днем 8-13 градусов тепла.
В выходные морозов не будет, но в воскресенье снова прогнозируют осадки.
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