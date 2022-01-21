Погода в Литве: ожидается снег и метель

Почти по всей Литве будет идти снег. Ожидается сильный ветер - 15-20 м/с, у моря до 25 м/с, местами возможна метель. Температура воздуха будет около 0, ожидается гололед.

В субботу особых прояснений также не ожидается. Во многих районах будет идти небольшой снег. Больше всего осадков ожидается в центральной и восточной части Литвы. Северо-восточный, северный ветер все еще будет дуть со скоростью 15–18 м/с, поэтому ожидается метель. Ночью будет 1–6 градусов мороза, а днем 0–4 градуса мороза. Будет скользко.

В воскресенье Литва попадет в зону высокого давления, осадков ожидается меньше, ночью прогнозируют небольшую поземку. ветер успокоится. Появятся прояснения, похолодает. Ночью будет 4–9, местами 10-14 градусов мороза. Днем выглянет солнце, будет 0–5, на востоке 6–8 градусов ниже нуля.

В понедельник в Литву придет новый циклон, на смену снегу придет дождь. После полуночи осадки начнутся у моря и двинутся в сторону центральной Литвы. Днем смешанные осадки ожидаются по всей стране. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед и дождь при минусовой температуре. Усилится юго-западный, западный ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с. После обеда местами возможны небольшие метели. Придет тепло, ожидается контрастная температура - ночью на западе Литвы будет 2–7, на востоке 8–13, местами до 17 градусов мороза, а днем 4-1 градус мороза, у моря до 4 градусов тепла.

Во вторник ночью облака в большинство районов принесут осадки, в основном небольшой дождь, днем без особых осадков. Прогнозируют гололед. Местами ожидается сильный западный, северо-западный ветер - 15-16 м/с. Ночью 0–5 градусов мороза, у моря - 2 градуса тепла, днем будет 0–3 градуса тепла.