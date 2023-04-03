Погода в Литве не порадует: тепла пока не прогнозируют

Почти повсюду будет сухо, только на востоке местами возможны небольшие осадки. Будет облачно с прояснениями, больше всего солнца ожидается в Таурагском, Клайпедском и Тельшяйском округах. Правда, будет дуть сильный северо-восточный и северный ветер, местами порывы достигнут 15–17 м/с. В Утенском округе будет 1–3, в Вильнюсе, Шяуляе и Паневежисе 2–4, у моря 3–5, а у Таураге 4–6 градуса тепла.
Во вторник в Литву придет более облачная погода. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза днем, всего 0–4 градусов тепла.
В среду ночью также будет сыро, однако будет идти мокрый снег, а местами дождь. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем прогнозируют осадки, дожди будут идти в Дзукии и Сувалькии. Днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.
В четверг погода улучшится. Лишь местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 7–12 градусов тепла. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15–17 м/с.
В пятницу, по нынешним данным, усилится антициклон, особых осадков в Литве не будет. Ветер успокоится, температура поднимется: ночью будет 0–4 градуса тепла, а днем 8–13 градусов тепла.
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