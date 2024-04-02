Погода в Литве изменится с самого утра

Больше осадков ожидается на западе, на восток дождь придет позже всего. Там вечером возможны грозы. Ветер будет дуть юго-западный, западный, он усилится до 15–18 м/с. Сильный ветер и активные дождевые облака прогнозируют в основном вечером на востоке страны и у взморья.
Местами во вторник воздух еще прогреется до 11–16, на востоке до 17–22, а на западе будет всего 8–10 градусов тепла. Кроме того, на большей части территории страны теплее будет только до полудня, потом температура опустится.
В ночь на среду Литва попадет в холодную часть циклона. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются осадки. Прогнозируют дождь, но местами возможен и мокрый снег. Усилится юго-западный, западный ветер, на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря 23 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
В среду днем погода останется неприятной. Ожидается облачная погода, во многих районах прогнозируют смешанные осадки. Днем мокрый снег, вечером даже снег. Будет дуть сильный порывисты ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Днем будет всего 2–7 градуса тепла.