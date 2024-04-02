Погода в Литве изменится с самого утра

 
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Pavasaris Vilniuje
Pavasaris Vilniuje
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Во многих районах будет пасмурно, дольше прояснения сохранятся только на востоке страны.

Больше осадков ожидается на западе, на восток дождь придет позже всего. Там вечером возможны грозы. Ветер будет дуть юго-западный, западный, он усилится до 15–18 м/с. Сильный ветер и активные дождевые облака прогнозируют в основном вечером на востоке страны и у взморья.

Местами во вторник воздух еще прогреется до 11–16, на востоке до 17–22, а на западе будет всего 8–10 градусов тепла. Кроме того, на большей части территории страны теплее будет только до полудня, потом температура опустится.

В ночь на среду Литва попадет в холодную часть циклона. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются осадки. Прогнозируют дождь, но местами возможен и мокрый снег. Усилится юго-западный, западный ветер, на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря 23 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

В среду днем погода останется неприятной. Ожидается облачная погода, во многих районах прогнозируют смешанные осадки. Днем мокрый снег, вечером даже снег. Будет дуть сильный порывисты ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Днем будет всего 2–7 градуса тепла.

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