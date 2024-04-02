Погода в Литве изменится с самого утра

Больше осадков ожидается на западе, на восток дождь придет позже всего. Там вечером возможны грозы. Ветер будет дуть юго-западный, западный, он усилится до 15–18 м/с. Сильный ветер и активные дождевые облака прогнозируют в основном вечером на востоке страны и у взморья.

Местами во вторник воздух еще прогреется до 11–16, на востоке до 17–22, а на западе будет всего 8–10 градусов тепла. Кроме того, на большей части территории страны теплее будет только до полудня, потом температура опустится.

В ночь на среду Литва попадет в холодную часть циклона. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются осадки. Прогнозируют дождь, но местами возможен и мокрый снег. Усилится юго-западный, западный ветер, на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря 23 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.