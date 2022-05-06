Более интенсивные осадки ожидаются на юге страны. Местами возможны грозы. Днем будет от 15 градусов тепла у моря до 20 на юго-западе страны. На Куршской косе и на северо-востоке будет всего 12–14 градусов.
В ночь на субботу с северо-запада придет циклон. Местами, в основном на юго-востоке и на востоке пройдут небольшие дожди. Местами прогнозируют туман. До полуночи возможны грозы. Утром будет 3–8 градусов тепла.
В субботу днем циклон охватит всю страну. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди (в основном на севере страны). Днем будет 13-18 градусов тепла, у моря около 11 градусов.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура будет от 4–9 до 13–18 градусов тепла.
По нынешним данным, новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды. Ночью местами снова возможны заморозки, днем уже большого тепла не будет.
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