Погода в Литве: без зонта - ни шагу, местами ожидаются сильные дожди с грозами

Будет облачно с прояснениями. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди. В западных регионах страны местами пройдут сильные дожди с грозами. Будет дуть умеренный ветер. Во время грозы ветер местами усилится до 15-17 м/с. Температура сильно не понизится. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
И облаков, и дождя будет меньше в ночь на понедельник. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. Ветер утихнет, поэтому местами возможен туман. К утру температура понизится до 8-13, ближе к взморью - 14-16 градусов. Днем температура повысится до 19-24 градусов тепла. Ветер умеренный северо-западный, северный.
Кратковременные дожди вновь можно ожидать практически во всех районах страны. В некоторых местах возможны молнии и грозы.
Циклон приблизится во вторник. Будет дуть более порывистый ветер, а дождь пойдет интенсивнее.
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