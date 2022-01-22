Погода: столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза

В восточных районах страны, ближе к циклону, небо по-прежнему будет облачным, местами ожидается снег.

В западной части Литвы будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег.

Дорожное покрытие во многих районах будет скользким из-за снега – будьте осторожны.

Ветер северный, северо-западный, 7–12 м/с, у моря - с порывами до 15 м/с.

Максимальные температуры днем ​​будут колебаться от 4-5 градусов мороза в восточных районах страны до 1 градуса тепла у моря.

Статьи по теме: Погода в Литве: ожидается снег и метель

В воскресенье по нашему региону протянется узкая полоса повышенного давления. Снега выпадет немного. Местами возможны метели.

Днем вероятность снега еще больше уменьшится, небо будет ясным. Возможна гололедица.

Ветер ночью будет северный, 6–11 м/с, днем ​​переменный, 4–9 м/с. Похолодает: температура ночью опустится до 3–8 градусов, местами до 12–10 градусов мороза, днем ​​1–6 градусов мороза.

В понедельник ожидаются перемены. Ночью по-прежнему ожидается сухая погода, небольшие осадки ожидаются только на взморье. В некоторых районах Жемайтии сформируются туман, иней и мокрый снег. Не избежим и гололедицы.

Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью в Западной Литве будет пасмурно и не холодно, всего 0–5 градусов мороза, а в восточной части страны ожидаются заморозки до 8–13 градусов, местами до 17 градусов.