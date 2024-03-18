Погода: синоптики прогнозируют дождливую неделю

Будет дуть ветер северных направлений, он принесет похолодание, днем будет всего 1–6 градусов тепла.
Во вторник в Литве усилится зона высокого атмосферного давления, однако и ночью и днем будет облачно с небольшими прояснениями. Местами возможны небольшие осадки: ночью на востоке, днем – в южных районах. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4–9 градусов тепла.
В среду погоду в Литве обусловит небольшой антициклон, но все еще будет облачно, с очень редкими прояснениями. Местами, в основном на севере, ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью на севере будет 0–3 градуса тепла, а на юге 0–2 градуса мороза. Днем снова будет 4–9 градусов выше нуля.
В четверг Литва попадет в западную часть антициклона. Ни ночью, ни днем особых осадков не ожидается. Усилится юго-восточный, восточный ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза на востоке до 3-4 градусов тепла на юго-западе страны, днем воздух прогреется до 6–11 градусов.
В пятницу с запада в Литву придет активный Атлантический циклон, над страной пройдет атмосферный фронт, который принесет сильные дожди. Ночью интенсивные осадки прогнозируют на западе, а днем - в восточных районах. Усилится ветер. Ночью будет 1–6 градусов тепла, днем 6–11 градусов тепла, в Дзукии будет немного теплее.
По нынешним данным, циклоны обусловят погоду и в выходные, поэтому будет сравнительно тепло, но ветрено и дождливо.