Погода: сильные осадки ожидаются только в четырех округах

Дожди будут идти во многих регионах, но обильные дожди пройдут только в Шяуляйском, Паневежском, Утенском и Вильнюсском округах. Днем будет 8-13 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны.

В понедельник циклон уйдет, над Литвой усилится зона высокого давления. Будет больше осадков. Дожди ожидаются только местами, осадки будут менее обильными. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами заморозки до – 0–2 градусов мороза. Днем будет солнечно, поэтому воздух прогреется до 10–15 градусов.

Во вторник ночью особых осадков не ожидается. Ночью чуть выше нуля, местами заморозки до 2 градусов. Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. После обеда будет 10–15 градусов тепла.