aA
Дождливый циклон понемногу уходит из Литвы в Латвию. В воскресенье в большинстве районов еще будет облачно, в Клайпедском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском регионах прояснения ожидаются только после обеда.
Погода: сильные осадки ожидаются только в четырех округах
© Shutterstock

Дожди будут идти во многих регионах, но обильные дожди пройдут только в Шяуляйском, Паневежском, Утенском и Вильнюсском округах. Днем будет 8-13 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны.

В понедельник циклон уйдет, над Литвой усилится зона высокого давления. Будет больше осадков. Дожди ожидаются только местами, осадки будут менее обильными. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами заморозки до – 0–2 градусов мороза. Днем будет солнечно, поэтому воздух прогреется до 10–15 градусов.

Во вторник ночью особых осадков не ожидается. Ночью чуть выше нуля, местами заморозки до 2 градусов. Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. После обеда будет 10–15 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

ESO объясняет жителям: выбирая поставщика электроэнергии, не надо менять счетчик

Многие жители Литвы , которые выбирают независимого...

Помогающая украинцам женщина: были ситуации, когда из гостиниц выставили беременную и женщину с младенцем

Директор детского сада Bebenčiukų namučiai Александра...

Borodianka Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji Mariupolis

Война в Украине. Ракетный обстрел Одессы, авиаудары по заводу "Азовсталь" (3)

Российское вторжение в Украину продолжается почти два...

Россияне и белорусы просятся в Литву: приезжают на велосипедах, рвут документы

С просьбой об убежище в Литве обратились 36 россиян и 59...

Как сэкономить в условиях высоких цен: советы экономистов

Эмоции и укоренившиеся привычки – плохие советчики в...