Погода: с середины недели ждут серьезные перемены

Во вторник ночью облака рассеются неохотно, у моря возможен небольшой дождь. Ночью будет 3–8, на Куршской косе 9–10 градусов тепла. На востоке местами на поверхности почвы ожидаются небольшие заморозки.

Во вторник днем облачность увеличится. Больше прояснений ожидается на севере страны. Осадки будут небольшими и в основном на юге страны. Воздух прогреется до 13–17 градусов тепла.

В среду ночью будет облачно, но без особых осадков. Ночью будет 5–10 градусов тепла. Днем ожидаются перемены. Придет циклон и принесет осадки во многие районы. Дождей не будет только на севере страны. Днем будет 12–17 градусов тепла.

В четверг Литва останется в зоне действия циклона. Ночью дожди, местами сильные. Будет 5–10 градусов тепла. Днем небольшие осадки еще возможны во многих районах страны. Воздух прогреется всего до 11–16 градусов тепла.

В пятницу Литва останется в зоне действия низкого давления. И ночью и днем местами ожидаются дожди. Особенно велика вероятность осадков на западе. Ночью будет 4–9, у моря 10–11 градусов тепла, а днем 12–17 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в выходные с запада придет новый циклон. И в субботу, и в воскресенье время от времени будут идти дожди.