Погода: с каждым днем будет все холоднее

До обеда во многих районах ожидается высокая облачность, только на северо-западе ясным небо будет с самого утра, после обеда облака рассеются почти на всей территории Литвы. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.
В среду ночью облака рассеются во всей стране, но во второй половине ночи на юго-западе снова станет облачно, возможен туман. Осадков не прогнозируют. Будет дуть западный ветер. Утром температура снизится до 0–4 градусов мороза, местами возможен гололед, у моря будет 1 градус тепла.
В среду днем на западе ожидается высокая облачность, на остальной части территории страны будет облачно с прояснениями. На западе местами пройдут небольшие дожди. Днем будет всего 2–7 градусов тепла.
В четверг над страной пройдет активный холодный атмосферный фронт. Ночью местами, днем во многих районах пройдут осадки, в основном мокрый снег или снег. Ночью будет около 0 градусов, днем всего 1–4 градуса тепла.
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