Погода: потепления пока не ожидается

 
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Циклон, который принес похолодание, уже удалился от Литвы. Атмосферное давление повысилось, поэтому сегодня погоду обусловит зона высокого атмосферного давления.

В первой половине дня ожидается переменная облачность, только вечером на западе страны появится больше облаков. До наступления ночи местами на западе пойдут небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Большую часть дня будет светить солнце, однако особого тепла не будет. Днем будет всего 5-9, местами в Дзукии и Сувалкии 10 градусов тепла.

В пятницу в Литву придет Атлантический циклон с атмосферными фронтами. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер. Ночью скорость ветра будет 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Ночью будет 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

В субботу немного потеплеет, но чаще будут идти дожди, ожидается порывистый ветер.

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