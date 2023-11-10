Погода: после выходных прогнозируют серьезные перемены

Днем будет 6–11 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке страны, теплее - на юго-западе.
В ночь на субботу во многих районах ожидаются небольшие прояснения. На западе ожидаются осадки. Утром местами туман. Ночью будет 2–7 градусов тепла.
В субботу днем над страной распространится атмосферный фронт. Дожди пройдут почти по всей Литве. Наиболее обильными осадки будут на западе. Воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.
В воскресенье ночью циклон не покинет Литву, однако облака начнут понемногу уходить. Возможны небольшие дожди, морось. Во второй половине ночи местами начнет формироваться туман. Ночью будет 1–6 градусов тепла.
В воскресенье днем будет пасмурно и сыро. Снова местами пройдут небольшие дожди, кое-где ожидается морось. Днем будет 5–10 градусов тепла.
По нынешним данным, в начале следующей недели будет сыро.
В понедельник будет идти дождь, а со вторника возможен мокрый снег. В понедельник немного усилится ветер, во вторник он станет спокойнее, температура и днем и ночью будет снижаться.