Погода: после нескольких теплых дней придет циклон из Скандинавии

В четверг будет облачно с прояснениями. Будет дуть юго-восточный ветер, температура поднимется до 6-11 градусов.
В ночь на пятницу местами пройдут небольшие дожди, ветер немного успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла. В пятницу без особых осадков, но усилится ветер. Днем будет 8-13 градусов тепла.
В выходные усилится влияние Скандинавского циклона, поэтому в субботу ночью местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Будет дуть юго-западный, западный ветер. Ночью и утром будет 2-7, днем 9-14 градусов тепла.
В воскресенье осадки не прекратятся, ветер усилится, похолодает – ночью будет 0-5, днем 2-7 градусов тепла.
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