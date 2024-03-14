Погода: после нескольких теплых дней придет циклон из Скандинавии

В четверг будет облачно с прояснениями. Будет дуть юго-восточный ветер, температура поднимется до 6-11 градусов.

В ночь на пятницу местами пройдут небольшие дожди, ветер немного успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла. В пятницу без особых осадков, но усилится ветер. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В выходные усилится влияние Скандинавского циклона, поэтому в субботу ночью местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Будет дуть юго-западный, западный ветер. Ночью и утром будет 2-7, днем 9-14 градусов тепла.