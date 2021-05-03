Погода: особого тепла не будет, зато ожидаются дожди

В понедельник количество осадков немного уменьшится, однако на востоке дождь будет идти ведь день и до середины ночи следующего дня. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра составят 15–20 м/с. Температура воздуха составит всего 3-5, а на юго-западе 6-7 градусов тепла.
Во вторник в первой половине ночи на востоке еще будут идти дожди. Ветер на востоке страны по-прежнему будет сильным, в других районах успокоится. В Жемайтии ночью будет 3-5 градусов мороза. Днем местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.
В среду с запада придет циклон. По стране пройдут дожди, днем небольшие, местами с грозами. Порывы ветра усилятся до 15–19 м/с. Ночью будет 3-8, днем 11–16 градусов тепла.
После короткого перерыва придут еще более интенсивные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью ветер успокоится, а днем снова станет порывистым. Ночью будет 2–7, днем 8–13 градусов тепла.
В пятницу во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1-6 градусов тепла 6, днем 9–14 градусов выше нуля.
В выходные также прогнозируют дожди.
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