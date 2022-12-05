Погода не порадует: ожидается мокрый снег и гололед

В понедельник будет пасмурно. Местами, в основном на северо-востоке, выпадет небольшой снег. В конце дня на юго-западе потеплеет, начнется оттепель, ожидается морось, небольшой дождь, гололед. По всей стране будет немного ниже нуля, а у моря плюс один.

Во вторник погоду обусловит циклон. Будет мрачно, время от времени ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью дождь при минусовой температуре, гололед, днем осадки прогнозируют в основном на севере и на востоке страны. Будет скользко. Ночью будет 1–6 градусов мороза, потом понемногу будет теплеть. Днем будет чуть выше нуля, небольшой мороз возможен только на севере и на востоке страны.

В среду циклон принесет еще больше осадков. И ночью и днем будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед. Днем возможна метель. Ночью от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря, днем будет 0–4 градуса тепла.

В четверг ночью ожидаются осадки, в основном мокрый снег или снег, днем осадки прогнозируют на западе. И ночью и днем будет около 0.

В пятницу ночью осадков прогнозируют немного. Ночью будет 1–6 градусов мороза, возможен гололед. Днем придет новая зона осадков, она охватит всю страну. Будет идти снег, мокрый снег, будет скользко. Днем будет около 0.

В выходные дни, за исключением субботней ночи, осадков будет немного. В субботу еще будет около 0, а в воскресенье может немного опуститься.