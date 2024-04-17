Погода: местами температура опустится до -5 градусов

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Литвы пройдут дожди, больше осадков будет на западе, ожидается кратковременный небольшой дождь. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В ночь на четверг с юга придет новый циклон. Будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на юге Литвы, ожидаются осадки, в основном будет идти дождь. Ночью в большинстве районов будет 0-5 градусов тепла, на севере местами до 1-3 градусов мороза. Заморозки ожидаются не только в воздухе, но и на поверхности земли – в большинстве районов на поверхности почвы будет 1-5 градусов мороза.