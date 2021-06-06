Погода: летнее тепло уходить не спешит, ожидаются дожди с грозами

В течение дня погода будет постепенно меняться. Появятся облака, после полудня, в основном в восточных районах, пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах ожидаются грозы. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 м / с. Во второй половине дня температура поднимется до 22-27 градусов.

Погода в понедельник также порадует. Вероятность дождя ночью останется очень низкой. Будет дуть легкий северный ветер. В течение дня в некоторых районах снова пройдут кратковременные дожди с грозами. Хотя будет дуть северный ветер, погода будет теплой. Температура поднимется до 23-28 градусов.

Во вторник погода не изменится, будет радовать летняя жара. Днем эту жару где-то уменьшат кратковременные дожди с грозами.