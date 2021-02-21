В воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер. Воздух прогреется от 1 до 5 градусов тепла.
В понедельник ситуация мало изменится. Более теплый воздух будет продолжать поступать в страну. Вероятность выпадения осадков будет низкой. Во многих районах будет преобладать густой туман, который неохотно рассеется даже в светлое время суток, на дорогах возможна гололедица. Ветер останется юго-западным, почти незаметным. Ночью температура опустится до 0-5 градусов мороза, а днем поднимется до 2-7 градусов тепла.
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