Погода: циклон принесет в Литву сильный ветер и дождь

До полудня осадки охватят всю южную часть страны, а во второй половине дня дойдут и до северной. Поскольку циклон будет идти медленно, дождь затянется. Особенно затяжные осадки прогнозируют на юго-востоке страны. Воздух сегодня прогреется только до 16–20 градусов. Будет дуть сильный юго-восточный ветер.

В ночь на субботу сильный дождь ожидается на северо-западе страны, на юго-востоке осадков будет меньше. Ветер немного успокоится. Ночью будет 14–16 градусов тепла.

В субботу днем циклон медленно будет продолжать движение в северном направлении, уходя из Литвы. Однако время от времени все еще будут идти дожди. Воздух прогреется до 18–23 градусов. К вечеру на юге облака рассеются.

В воскресенье ночью небо будет ясным повсюду. Ночью будет 10–13, у моря 15 градусов тепла. Днем солнце и тепло вернет напоминание о лете. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Однако после обеда на западе ожидаются дожди, местами с грозами.

В начале следующей недели будет тепло, время от времени будут идти дожди.