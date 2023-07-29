Подорожали литы: за 1 лит можно получить 10 евро

Однако есть места, где можно найти весьма странный курс - за 1 лит дают 10 евро.

Больше 8 лет назад литы меняли на евро по курсу 3,4528 лита за 1 евро. Или за 1 лит давали 0,29 евро.

После введения евро многие жители делили цены на 3, чтобы понять, как они изменились.

В то время официально и неофициально делали все возможное, чтобы переход был честным, чтобы не было искусственного повышения цен.

Какое-то время на самом деле цены практически не менялись. Но со временем товары и услуги значительно подорожали.

Многие на личном опыте знают, что если прежде бокал вина или пива стоил 4–5 литов, то сейчас стоит столько же в евро. Что уже говорить о простой воде, которая в кафе стоит 4 евро.

Однако если считать общую инфляцию, то цены не увеличились. По сведениям Государственной службы данных, в июне 2023 года, по сравнению с июнем 2015 года цены в Литве выросли на 51% (продукты подорожали больше чем на 68%).