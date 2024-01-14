Подготовьтесь: ожидается очень неприятная погода

День будет пасмурным. Во многих районах ожидаются осадки, снег и мокрый снег.

Дороги местами будут скользкими в связи с гололедом и слякотью.

Подует легкий юго-западный, западный ветер.

Когда более теплая воздушная масса достигнет Литвы, температура будет колебаться от 3 градусов мороза на восточной окраине страны и до 2 градусов тепла на морском побережье.

Погодная ситуация в ночь на понедельник значительно не изменится, поскольку южная часть атлантического циклона продолжит диктовать погоду.

Во многих районах снег и метель продолжатся. Местами начнет образовываться гололед. Юго-западный, южный ветер останется сильным. Ночью незначительно похолодает, температура опустится до 0-5 градусов мороза.

В понедельник погода останется достаточно сложной. День будет облачным, с небольшими прояснениями. Снегопад продолжится, во многих местах незначительные снегопады. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, на побережье порывы усилятся до 15-18 м/с.