Под вильнюсским мостом Любарто начинаются мероприятия проекта "Глубокие реки текут медленно"

27 июня, в 21 ч. проект откроет литовская группа Homechestra своим альбомом Habits. После концерта состоится показ первого фильма трилогии "Перед..." американского режиссера Ричарда Линклейтера "Перед рассветом" (1995).
28 июня фестиваль Vilniaus queer Kreivės пригласит на сеанс фильма Виланда Шпека "Человек из-за стены", 1985.
3 июля журнал Vilnius Review покажет видеоцикл поэзии, выступит поэтесса Рамуне Брундзайте.
20 июля проект Meno avilis Sinemateka.lt представит ведеоискусство Айды Чепоните и Валдаса Озаринскаса и серию фотографий "Мужчины Средней Европы" (2001).
24 июля Каунасский дом искусства будет читать выдержки из западных журналов для геев и их друзей.
27 июля центр Rupert представит работы Liminal Vision художника движущегося искусства и создателя фильмов Graeme Arnfield. L
19 июля Вильнюсский фестиваль документального кино и кинотеатр Skalvijа покажут фильм "Серые сады" (1976 г.) братьев Мэйслес.
26 июля "Беудобное кино" (Nepatogus kinas) представит фильм-исследование о мусоре "Северный поток" (Steffen Krones, 2022).
3 августа Вильнюсский фестиваль короткометражного кино покажет программу "Корейское кино: новые перспективы".
2 августа студенты киноакадемии Skalvijа представят музыкальные клипы, созданные этим летом в Ниде.
4 августа программу закроет организация Artnews с летней версией проекта Doppelgänger.