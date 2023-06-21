Под вильнюсским мостом Любарто начинаются мероприятия проекта "Глубокие реки текут медленно"

В 2023 году в четвертый раз под мостом Любарто в Вильнюсе состоятся мероприятия проекта "Глубокие реки текут медленно". Мероприятия будут проходить с 27 июня до 4 августа. Здесь будут и киносеансы, и встречи с художниками, и выступления музыкантов, и литературные вечера. Всего этим летом состоится 16 бесплатных мероприятий.