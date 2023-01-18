Под мостом Миндаугаса в столице Литвы появилась необычная инсталляция

Инсталляцию повесили 16 января. Прохожих большой шар может удивить: что это? Интересуются многие. Это будет инсталляция ко дню рождения города.

"Это будет одна из инсталляций Фестиваля света, ее оплатит частный бизнес. Она отобразит Луну", – указали представители Вильнюсского муниципалитета.

Луна над рекой Нерис будет висеть до 2 февраля. Она начнет светится с 25 января. Каждый вечер ею можно будет любоваться до 28 января. Все экспонаты будут зажжены с 18:00 до 23:00 ч. На ночь их будут выключать.

В этом году состоится 5-й юбилейный фестиваль света в Вильнюсе.