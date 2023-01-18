aA
На следующей неделе Вильнюс отметит свой 700-летний юбилей. как и каждый год, основным акцентом праздника станет фестиваль света, во время которого в городе появятся художественные инсталляции. Одна из них появится под мостом Миндаугаса, пишет madeinvilnius.lt.
Под мостом Миндаугаса в столице Литвы появилась необычная инсталляция
© Фото: Evaldas Činga

Инсталляцию повесили 16 января. Прохожих большой шар может удивить: что это? Интересуются многие. Это будет инсталляция ко дню рождения города.

"Это будет одна из инсталляций Фестиваля света, ее оплатит частный бизнес. Она отобразит Луну", – указали представители Вильнюсского муниципалитета.

Луна над рекой Нерис будет висеть до 2 февраля. Она начнет светится с 25 января. Каждый вечер ею можно будет любоваться до 28 января. Все экспонаты будут зажжены с 18:00 до 23:00 ч. На ночь их будут выключать.

В этом году состоится 5-й юбилейный фестиваль света в Вильнюсе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вильнюс начинает свой юбилейный год: что ждет в январе

Вильнюс отметит свой 700-летний юбилей 25 января этого...

В Вильнюсе начинается 16-й фестиваль короткометражного кино

18 января в Вильнюсе начинается 16-й фестиваль...

Стало известно, во сколько самоуправлению обойдется празднование 700-летия Вильнюса

Вильнюсское городское самоуправление на проведение...

TOP новостей

В Литве рекорд всех времен: такого роста числа жителей раньше не было

В течение длительного времени количество жителей...

Представлена концепция министерского городка в Вильнюсе, проект обойдется в 170 млн. евро

Правительство одобрило концепцию обновления зданий на...

Эфир Delfi c начальником штаба Навального Леонидом Волковым

Выпуск новостей: крушение вертолета в Броварах, будет...

Жалимас о возмездии: кремлевские силы совершают все возможные международные преступления

Жестокий удар России по жилому дому в Днепре снова...

Под Киевом вертолет упал рядом с детским садом: в числе погибших - один ребенок и глава МВД Украины

В катастрофе вертолета в пригороде Киева погибло...