2024.05.05 15:00

Почти каждый второй вильнюсец хотел бы, чтобы в аэропорту Вильнюса была подземная железнодорожная станция

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Вильнюсский аэропорт может похвалиться тем, что это один из немногих объектов Вильнюса, который расширяется, ремонтируется и строится. Недавно появилась информация о том, что в Вильнюсском аэропорту может быть открыт новый железнодорожный вокзал. Это будет первая железнодорожная станция такого типа в Литве. Портал madeinvilnius спросил жителей Вильнюса, хотели бы они иметь такую станцию.

Большинство, 48 проц. (722 голоса) считает, что подземная железнодорожная станция в Вильнюсском аэропорту необходима. Однако еще 23 проц. (344 голоса) с ними не согласились, считая такое решение ненужным.

"Будут ли заполнены поезда? Только расходы, прибыль только у строительных компаний", - пишут читатели.

"Согласен, это необходимо", — сказали другие.

Еще 17 проц. (262 голоса), считает, что лучше организовать и адаптировать к аэропорту уже имеющееся место остановки поездов. 12 проц. (174 голоса) не имели мнения по этому вопросу.
В опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 1502 читателя. Опрос проводился с понедельника, 29 апреля, по пятницу, 3 апреля.

15 апреля АО Литовские аэропорты объявило, что ищет партнеров для помощи в организации международного архитектурного конкурса на новый терминал прибытия Т5 Вильнюсского аэропорта, который планируется построить к 2027 году.

Также было указано на создание нового железнодорожного вокзала под Вильнюсским аэропортом. Говорят, что к 2030-м годам под Вильнюсским аэропортом планируется построить подземную станцию европейской железной дороги "Rail Baltica".

Согласно представленному плану развития инженерной инфраструктуры железнодорожной линии Каунас-Вильнюс проекта "Rail Baltica" предполагается, что между железнодорожными станциями Каунас и Вильнюс будет оборудована европейская колея. Кроме того, планируется реконструировать существующий участок железной дороги от Вильнюсского вокзала до аэропорта.

План предусматривает, что железнодорожные пути поменяют направление в аэропорту, уйдут под землю у гостиницы Park Inn и пройдут под землей до самого аэропорта. На этом участке, расположенном у лестницы старого терминала, будет построена новая подземная железнодорожная станция.

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