Почти 7000 водителей получили штрафы за превышение скорости

На дорогах Литвы за неделю полиция установила 6768 случаев превышения скорости. Больше всего нарушений зафиксировано в следующем округах: Вильнюсском – 1627, Каунасской – 859, Клайпедском – 571, Паневежском – 380, Шяуляйском – 209.
В числе нарушений – 3956 (58%) - зафиксированы полицией, которая использовали радары PoliScan FM1. Кроме того, с помощью других радаров зафиксировали 515 случаев нарушения скорости.
На магистралях радары зафиксировали 974 (14%) и 678 (10%) случаев превышения скорости. На территории городов радары зафиксировали 1136 (17%) случаев нарушения скорости.
С рамках акции "Марафон скорости" (Operation Speed Marathon), которая была проведена 21 апреля, был зафиксирован 901 случай нарушения скорости (13%).
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