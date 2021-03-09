Почему в жилом доме в столице Литвы появились трещины: брак очевиден, проблемы были и прежде

"Приезжали эксперты, оценили состояние дома. У нас есть уже предварительные выводы - зафиксированы визуально заметные дефекты. Но нет каких-то угроз, конструкции дома в порядке, нет угрозы жотелям дома", – сказал Бенкунскас во вторник в передаче "Утро на Delfi".

"Если жителям разрешат вернутся домой сразу же, то на этом все неудобства и закончатся", – сказал вице-мэр.

"Дом нестарый, ему 17 лет, современный. Но он давно известен муниципалитету, neне раз приходилось делать экспертизы, несколько лет назад был эвакуирован магазин, находящийся в этом доме, боялись обвала конструкций. Тогда использовали дополнительные укрепления в виде колонн. Я не эксперт, видел в квартирах жителей трещины, это ненормально.

Дом отлучается тем, что он с браком. Мы исследуем историю дома – количество экспертиз, актов о дефектах, как устраняли дефекты. Но дом некачественной постройки, поэтому в процессе эксплуатации появляются сигналы об опасности", – сказал Бенкунскас.

Он сказал, что пока рано говорить о возмещении ущерба жителям дома. Вице-мэр сказал, что гарантийные сроки, вероятно, уже истекли, но если были скрытые дефекты, то муниципалитет предоставить жителям все возможности для обращения в суд с гражданским иском.

"Сегодня поздно вечером из дома на ул. Габиёс были эвакуированы жители. Свои дома покинули жители 72 квартир. Выяснилось, что образовались трещины в перекрытиях и стенах многоквартирного дома. Одни жители поехали к близким, другим муниципалитет временно предоставил номера в гостинице.

На месте происшествия работают эксперты. Ночью планируют оценить, можно ли безопасно эксплуатировать это здание. Дом был построен в 2004 г., он нестарый, но уже не раз регистрировали похожие проблемы. Брак очевиден, но, чтобы ответить на все вопросы нужно провести расследование", – писал он во понедельник.

В 19.30 ч. поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома образовалась трещина, посыпалась плитка. Жители дома рассказали, что трещины появились не только в стене, но и в полу и потолке.

"Звонившие сообщили, что в подъезде дома номер 30 на ул. Габиёс и в некоторых квартирах появились трещины. Наши специалисты выехали на место происшествия и подтвердили этот факт. Сейчас на место выехали эксперты, которые должны оценить уровень угрозы, начата эвакуация жителей", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности Саулюс Жилинскас.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал BNS, что в доме всего 72 квартиры, "эвакуировано от 100 до 200 жителей". Точное количество пока назвать сложно.

Пока неизвестно, когда жители смогут вернуться к себе домой. Подярскис сказал, что жители могут оставаться в гостинице, сколько потребуется.

"Достаточно, чтобы приехал эксперт и сказал, безопасен дом или нет, представляют ли эти трещины угрозу, может она такова, что здание непригодно для эксплуатации. Если это так, думаю, сначала надо привести здание в порядок. Тогда все затянется", – сказал LRT Подярскис.

"Думаю, это выяснится в ближайшее время, может, даже сегодня, поскольку туда поедет первый эксперт. Но, конечно, сама ситуация беспокоит, лучше побыть в гостинице дольше, чем потом переживать какую-то трагедию", – прибавил он.

"Жители смогут находиться в гостинице, сколько потребуется, по крайней мере, пока идет выяснение и будет ясна дальнейшая ситуация. Мы надеемся, что это не затянется, ведь услуги гостиницы оплачивают на деньги налогоплательщиков да и самим жителям неудобно", – заметил Подярскис.