Почему, несмотря на сухую погоду, Нерис вышла из берегов?

"Некоторые заметили и удивились, откуда столько воды, она затопила набережную. А ведь дождей не было, снег давно растаял", – пишут специалисты портала Meteo.lt.
"Виной тому – летняя буря с интенсивными ливнями, которая была зафиксирована в Беларуси в ночь со 2 на 3 апреля. Тогда молнии видели даже жители литовской столицы.
В части районов Беларуси за ночь выпало месячное количество осадков. Дождь шел и на востоке Литвы. Большая часть осадков попала в реки и ручьи, а их воды принесли их в Нерис, вот и стал подниматься уровень воды", – рассказали специалисты Meteo.lt.
По их словам, в небольших реках Восточной Литвы уровень воды уже спал, а в Нерис около Вильнюса и Буйвиджяй в среду утром он перестал подниматься.
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