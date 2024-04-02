По всей Литве фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами

31 марта критическое содержание KD10 в 1–1,3 раза было превышено в Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, Йонаве, а 1 апреля в 1,5–2,7 раза – на всех станциях, фиксирующих качество воздуха.

Во вторник утром качество воздуха оставалось плохим по всей Литве – не только в городах, но и в сельских местностях.