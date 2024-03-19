По Вильнюсу будут ездить "говорящие" автобусы 6G маршрута

 
ru.DELFI.lt
Viešasis transportas
Viešasis transportas
ФОТО: Facebook

В Вильнюсе появится еще один "говорящий" маршрут. Наушники потребуются и пассажирам маршрута 6G. На этом автобусе можно будет не только проехать 10 км от Зеленого моста до кольца в Новой Вильне, но и узнать разные истории. Об этом позаботилась команда "Заочного Вильнюса" (Neakivaizdinis Vilnius), которая подготовила рассказ "Экспедиция на "Восточном экспрессе" в автобусе 6G. От Шнипишкес до Новой Вильни, или от центра до восточной окраины".

Автобус 6G едет по очень красочному маршруту. Он начинает свой путь около самого старого столичного моста, затем едет через Жирмунай, Антакальнис и поднимается в гору по ул. Оланду, через окраину Ужуписа. Далее автобус едет вдоль лесной зоны в Новую Вильню, которая прежде была отдельным городом.

"Любителям истории этот маршрут подарит уникальную возможность познакомиться с этой частью города. Например, в районе остановки "Полоцко" стоит вспомнить, что город Полоцк когда-то был одним из важнейших городов Великого Княжества Литовского. Дорога из Вильнюса в Полоцк иногда называлась "соляной" – по ней везли роскошные товары. О том, что когда-то здесь проходила старая дорога, напоминает ул. Полоцко в Ужуписе", – рассказал экскурсовод Альбертас Казлаускас, который составил этот маршрут.

В автобусе маршрута 6G на каждой остановке в приложении Neakivaizdinis Vilnius или на сайте вы услышите интригующий рассказ.

Приглашаем на презентацию маршрута 6G с экскурсоводом:

23 марта (суббота) 10:47 ч., регистрация: https://bit.ly/4a1JjvV

23 марта (суббота) 11:56 ч., регистрация: https://bit.ly/3TG7zOn

23 марта (суббота) 13:03 ч., регистрация: https://bit.ly/3x8gorl

ВНИМАНИЕ: экскурсия бесплатная, достаточно заплатить за проезд в автобусе.

Аудиомаршрут "Экспедиция на "Восточном экспрессе" в автобусе 6G. От Шнипишкес до Новой Вильни, или от центра до восточной окраины" вы найдете здесь (https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/ekspedicija-rytu-ekspresu-6g-autobusu/) и в приложении Neakivaizdinis Vilnius GooglePlay и AppStore.

Другие аудиомаршруты в Вильнюсе - автобусы Nr. 10 и Nr. 68 и троллейбус Nr. 2 (https://neakivaizdinisvilnius.lt/studiju/studijos-pakeliui/).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии