По Вильнюсу будут ездить "говорящие" автобусы 6G маршрута

В Вильнюсе появится еще один "говорящий" маршрут. Наушники потребуются и пассажирам маршрута 6G. На этом автобусе можно будет не только проехать 10 км от Зеленого моста до кольца в Новой Вильне, но и узнать разные истории. Об этом позаботилась команда "Заочного Вильнюса" (Neakivaizdinis Vilnius), которая подготовила рассказ "Экспедиция на "Восточном экспрессе" в автобусе 6G. От Шнипишкес до Новой Вильни, или от центра до восточной окраины".