По размеру минимальной зарплаты Литва в середнячках ЕС: рост может продолжиться

В конце января 2024 года Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (European foundation for the improvement of living and working conditions) представил данные о минимальных зарплатах и динамике инфляции в странах ЕС.

В Литве минимальная зарплата с 1 января 2024 года составляет 924 евро ("на бумаге"). По этому показателю Литва опережает Мальту (854 евро), Хорватию – 840 евро, Португалию и Эстонию – 820 евро.

Минимальная зарплата в Литве больше, чем в Чехии (760 евро, 18 900 крон), Словакии (750 евро) и Латвии (700 евро).

Самые небольшие минимальные зарплаты в Болгарии и Румынии (соответственно 477 и 663 евро).

Самая большая минимальная зарплата в Люксембурге – 2571 евро. В Нидерландах и Ирландии - соответственно 2123 и 2032 евро.

Во Франции минимум 1767 евро, в Германии 1985 евро, в Бельгии - 1994 евро.

Больше чем в Литве минимум и в Польше (977 евро), на Кипре (1000 евро), в Испании (1134 евро).