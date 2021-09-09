Эту информацию порталу Delfi подтвердила полиция Вильнюсского округа.

Лобовас на митинге громко кричал либерал-фашистской власти и "заводил" участников беспорядка. При этом у него у самого на телефоне красуется нацистская наклейка, а на плече тату - образ Адольфа Гитлера.

Он весь день провел на митинге, а когда начались беспорядки с громкоговорителем в руках продолжал накалять атмосферу. В молодости он дважды был судим за угон автомобилей. Вышел из тюрьмы в 2000 г. и стал тату-мастером. Он гордится тем, что не платит налоги.

Лобовас появился и активно проявлял себя публично во время скандала в Гарляве, был активным сторонником Драсюса Кедиса и Неринги Венцкене. Он организовал митинг у Кедайняйского суда, был осужден за оскорбление суда и за то, что мешал работе судей. Получил штраф 13 000 литов.

Лобовас распространяет сплетни о том, что вакцина делает людей инвалидами, после прихода коронавируса его идеи стали очень популярными. Он отрицает опасность COVID-19, называет вакцину "коктейлем смерти и болезней". Когда начался карантин, он не соблюдал его требования и продолжал делать тату.