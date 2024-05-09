2024.05.09 07:36

По ночам заморозки, а днем только несколько градусов тепла: весна осталась только на календаре

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В четверг ночью в Литву пришли облака. Днем ожидаются небольшие осадки. Самой сырой и мрачной погода будет на северо-востоке страны, а на юго-западе дожди ожидаются лишь местами, кроме того, там чаще ожидаются прояснения.

В первой половине дня будет дуть южный, юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, позже его сменит западный ветер. Днем особого тепла не будет. Во многих районах ожидается 11-15, на юго-западе местами до 16, а в Утенском и Паневежском округах всего 8-10 градусов тепла.

В пятницу дождь пройдет по всей территории Литвы, тепла не будет. Ночью ожидаются интенсивные осадки. Будет дуть юго-западный ветер. Ночью 4-9 градусов тепла, но на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0-3 градусов. Днем также во многих районах прогнозируют осадки, но дожди будут небольшими. Усилится западный, северо-западный ветер.

Днем особого тепла не ожидается. Будет всего 11-16 градусов тепла.

В выходные вероятность осадков невелика, но по ночам прогнозируют заморозки, а днем будет 11-16 градусов тепла.

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