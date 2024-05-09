По ночам заморозки, а днем только несколько градусов тепла: весна осталась только на календаре

В первой половине дня будет дуть южный, юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, позже его сменит западный ветер. Днем особого тепла не будет. Во многих районах ожидается 11-15, на юго-западе местами до 16, а в Утенском и Паневежском округах всего 8-10 градусов тепла.

В пятницу дождь пройдет по всей территории Литвы, тепла не будет. Ночью ожидаются интенсивные осадки. Будет дуть юго-западный ветер. Ночью 4-9 градусов тепла, но на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0-3 градусов. Днем также во многих районах прогнозируют осадки, но дожди будут небольшими. Усилится западный, северо-западный ветер.

Днем особого тепла не ожидается. Будет всего 11-16 градусов тепла.